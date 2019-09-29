Формула-1. Гран-при России — 2019. Гонка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 29 сентября 2019 года, на стационарной трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке состоится гонка шестнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при России.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает десятое место. В гонке россиянин будет стартовать с конца решётки из-за штрафа за превышение лимита на двигатели.
Начало гонки запланировано на 14:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция гонки
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