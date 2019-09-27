В Формуле-1 отложили переход на стандартные тормоза

В ФИА сообщили, что переход к единому поставщику тормозных систем, изначально запланированный на 2021 год, перенесён на более поздний срок.
В федерации надеялись, что появление в чемпионате тормозов единого образца от стороннего производителя поможет сократить расходы команд. В ФИА склонялись к тому, чтобы таким поставщиком стала итальянская компания Brembo. Однако сегодня, 27 сентября, было опубликовано заявление, что в сезоне-2021, когда в Формуле-1 вступит в силу новый регламент, единого поставщика тормозов по-прежнему не будет.
В ФИА объяснили это тем, что пока нет чёткого понимания, как машины, построенные в соответствии с новым регламентом, будут функционировать в реальном мире. В федерации добавили, что в ходе сезона-2021, когда станет ясно, каковыми окажутся новые требования к тормозам, вопрос о переходе к единому поставщику тормозов вновь может оказаться на повестке дня.
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