В Формуле-1 отложили переход на стандартные тормоза

В ФИА сообщили, что переход к единому поставщику тормозных систем, изначально запланированный на 2021 год, перенесён на более поздний срок.

В федерации надеялись, что появление в чемпионате тормозов единого образца от стороннего производителя поможет сократить расходы команд. В ФИА склонялись к тому, чтобы таким поставщиком стала итальянская компания Brembo. Однако сегодня, 27 сентября, было опубликовано заявление, что в сезоне-2021, когда в Формуле-1 вступит в силу новый регламент, единого поставщика тормозов по-прежнему не будет.

В ФИА объяснили это тем, что пока нет чёткого понимания, как машины, построенные в соответствии с новым регламентом, будут функционировать в реальном мире. В федерации добавили, что в ходе сезона-2021, когда станет ясно, каковыми окажутся новые требования к тормозам, вопрос о переходе к единому поставщику тормозов вновь может оказаться на повестке дня.