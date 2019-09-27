Хюлькенберг хотел контракт с «Хаасом» на три года, а ему давали на один

Стало известно, почему немецкий гонщик Нико Хюлькенберг не смог договориться о контракте с «Хаасом» на выступления в 2020 году. Хюлькенберг, на чьё место в «Рено» на сезон-2020 взяли француза Эстебана Окона, хотел подписать трёхлетнее соглашение с командой, но ему предлагали только однолетний контракт, сообщил в своём блоге журналист Джо Сейвард.

По информации журналиста, нежелание «Хааса» предлагать многолетнее соглашение Хюлькенбергу объясняется тем, что американский бизнесмен Джин Хаас ещё не уверен, захочется ли ему оставаться владельцем команды в среднесрочной перспективе. «Хаас» связан коммерческим соглашением с Формулой-1 до 2020 года включительно, а в сезоне-2021 в силу вступит новый регламент, который может подтолкнуть Хааса к уходу, если он не будет уверен в прогрессе коллектива в новых условиях.