Маркелов: приехал попробовать занять свой первый подиум в Сочи

Российский гонщик Артём Маркелов, вернувшийся в Формулу-2 на концовку сезона-2019, рассказал о своих целях на российский этап, который проходит на «Сочи Автодроме».



«Если бы я выступал целый год в этом классе, было бы какое-то напряжение. А я приехал просто отточить своё мастерство и попробовать занять свой первый подиум в Сочи», — сказал Маркелов, отвечая на вопросы в своём инстаграм-аккаунте.



Россиянин добавил, что в 2020 году ему хотелось бы не остаться в японской Супер Формуле, а попробовать себя в другой серии.



На тренировке Формулы-2 сегодня утром Маркелов занял 20-е, последнее, место, проехав 10 кругов.