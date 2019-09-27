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Маркелов: приехал попробовать занять свой первый подиум в Сочи

Маркелов: приехал попробовать занять свой первый подиум в Сочи
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Артём Маркелов, вернувшийся в Формулу-2 на концовку сезона-2019, рассказал о своих целях на российский этап, который проходит на «Сочи Автодроме».

«Если бы я выступал целый год в этом классе, было бы какое-то напряжение. А я приехал просто отточить своё мастерство и попробовать занять свой первый подиум в Сочи», — сказал Маркелов, отвечая на вопросы в своём инстаграм-аккаунте.

Россиянин добавил, что в 2020 году ему хотелось бы не остаться в японской Супер Формуле, а попробовать себя в другой серии.

На тренировке Формулы-2 сегодня утром Маркелов занял 20-е, последнее, место, проехав 10 кругов.

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