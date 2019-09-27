Кубица присоединится к Квяту в конце стартовой решётки Гран-при России в Сочи

В ФИА сообщили, что перед первой тренировкой этапа Формулы-1 в Сочи на машине польского гонщика «Уильямса» Роберта Кубицы заменили компоненты силовой установки. Кубица получил новые двигатель внутреннего сгорания, турбину и тепловой мотор-генератор, вследствие чего начнёт Гран-при России с конца стартовой решётки вне зависимости от результата в квалификации.

Ранее стало известно, что все гонщики на машинах с моторами «Хонды» также получили новые двигатели. И если Макс Ферстаппен, Александер Албон (оба — «Ред Булл») и Пьер Гасли («Торо Россо») потеряют по пять позиций на стартовой решётке, то Даниил Квят («Торо Россо»), как и Кубица, начнёт гонку в конце пелотона.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.