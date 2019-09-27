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Леклер — лучший в первой тренировке Гран-при России, Квят — 19-й

Леклер — лучший в первой тренировке Гран-при России, Квят — 19-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Сочи завершилась первая тренировка Гран-при России Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул напарник Леклера Себастьян Феттель. Лидер сезона Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал пятое время.

Даниил Квят по итогам сессии стал 19-м. В начале сессии на машине Квята возникли технические проблемы, и он был вынужден остановить автомобиль на трассе. Даниил проехал только пять кругов. Его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 12-й результат.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

Формула-1. Гран-при России. Первая тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,462
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,082
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,543
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,736
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,949
6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,022
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,278
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,825
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,859
10. Ромен Грожан («Хаас») — +2,054
11. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,061
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,076
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,134
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,252
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,308
16. Ландо Норрис («Макларен») — +2,382
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,866
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,058
19. Даниил Квят («Торо Россо») — +4,088
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,208.

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