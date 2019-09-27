Квяту запретили выступить в Сочи в особом шлеме

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подготовил к Гран-при России в Сочи особенный дизайн шлема, изменив цветовую гамму, однако ФИА не разрешила ему им воспользоваться, сообщает Motorsport.com Россия.
Согласно регламенту, раскраска шлема должна оставаться постоянной на протяжении всего сезона и лишь на одном из этапов по ходу чемпионата каждому пилоту позволено её поменять.
По мнению ФИА, в Монце Квят уже использовал право выступить в шлеме отличной от стандартной раскраски. Поэтому перед началом этапа в Сочи Даниилу было отказано в праве использовать подготовленный к Гран-при России шлем, поскольку изменения в раскраске показались федерации слишком большими. Правила допускают вносить в раскраску лишь незначительные изменения.
В первой тренировке Гран-при России Квят показал 19-й результат.
На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.
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