Россиянин Шварцман завоевал поул на этапе Ф-3 в Сочи и увеличил общий отрыв

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, показал лучшее время в квалификации этапа Формулы-3 в Сочи. Результат Шварцмана на круге — 1.52,583. Это почти на две десятые лучше, чем у его ближайшего преследователя индийского гонщика Джехана Дарувалы. Замкнул первую тройку Маркус Армстронг.

За поул в Формуле-3 дают четыре очка, и это позволило Шварцману, лидеру сезона, увеличить отрыв от Дарувалы в общем зачёте. Теперь отрыв россиянина от индийца составляет 37 очков.

Дэвид Шумахер, племянник семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, дебютировавший в Ф-3, показал 25-й результат.

Результаты квалификации (топ-10):

1. Роберт Шварцман (Prema) — 1.52,583

2. Джехан Дарувала (Prema) — 1.52,775

3. Маркус Армстронг (Prema) — 1.52,853

4. Нико Кари (Trident) — 1.53,191

5. Кристиан Лундгор (ART) — 1.53,274

6. Джейк Хьюз (HWA) — 1.53,340

7. Педро Пике (Trident) — 1.53,349

8. Леонардо Пульчини (Hitech) — 1.53,451

9. Юри Випс (Hitech) — 1.53,530

10. Макс Фьютрелл (ART) — 1.53,539.