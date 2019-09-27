Россиянин Шварцман завоевал поул на этапе Ф-3 в Сочи и увеличил общий отрыв

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, показал лучшее время в квалификации этапа Формулы-3 в Сочи. Результат Шварцмана на круге — 1.52,583. Это почти на две десятые лучше, чем у его ближайшего преследователя индийского гонщика Джехана Дарувалы. Замкнул первую тройку Маркус Армстронг.
За поул в Формуле-3 дают четыре очка, и это позволило Шварцману, лидеру сезона, увеличить отрыв от Дарувалы в общем зачёте. Теперь отрыв россиянина от индийца составляет 37 очков.
Дэвид Шумахер, племянник семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, дебютировавший в Ф-3, показал 25-й результат.
Результаты квалификации (топ-10):
1. Роберт Шварцман (Prema) — 1.52,583
2. Джехан Дарувала (Prema) — 1.52,775
3. Маркус Армстронг (Prema) — 1.52,853
4. Нико Кари (Trident) — 1.53,191
5. Кристиан Лундгор (ART) — 1.53,274
6. Джейк Хьюз (HWA) — 1.53,340
7. Педро Пике (Trident) — 1.53,349
8. Леонардо Пульчини (Hitech) — 1.53,451
9. Юри Випс (Hitech) — 1.53,530
10. Макс Фьютрелл (ART) — 1.53,539.
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