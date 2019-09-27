Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Россиянин Шварцман завоевал поул на этапе Ф-3 в Сочи и увеличил общий отрыв

Россиянин Шварцман завоевал поул на этапе Ф-3 в Сочи и увеличил общий отрыв
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, показал лучшее время в квалификации этапа Формулы-3 в Сочи. Результат Шварцмана на круге — 1.52,583. Это почти на две десятые лучше, чем у его ближайшего преследователя индийского гонщика Джехана Дарувалы. Замкнул первую тройку Маркус Армстронг.

За поул в Формуле-3 дают четыре очка, и это позволило Шварцману, лидеру сезона, увеличить отрыв от Дарувалы в общем зачёте. Теперь отрыв россиянина от индийца составляет 37 очков.

Дэвид Шумахер, племянник семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, дебютировавший в Ф-3, показал 25-й результат.

Результаты квалификации (топ-10):

1. Роберт Шварцман (Prema) — 1.52,583
2. Джехан Дарувала (Prema) — 1.52,775
3. Маркус Армстронг (Prema) — 1.52,853
4. Нико Кари (Trident) — 1.53,191
5. Кристиан Лундгор (ART) — 1.53,274
6. Джейк Хьюз (HWA) — 1.53,340
7. Педро Пике (Trident) — 1.53,349
8. Леонардо Пульчини (Hitech) — 1.53,451
9. Юри Випс (Hitech) — 1.53,530
10. Макс Фьютрелл (ART) — 1.53,539.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент