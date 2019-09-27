Мотор Квята не получил повреждений в первой тренировке Гран-при России в Сочи

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят из-за проблем с двигателем проехал всего пять кругов в первой тренировке Гран-при России в Сочи и по итогам сессии стал лишь 19-м. В «Хонде» провели расследование и определили, что мотор на машине Квята не получил повреждений.
«Расследование завершено. Мотор Квята, пропустившего первую тренировку, не получил повреждений. Он будет использовать этот же мотор и во второй тренировке, как было утром», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Хонды».
Протокол первой тренировки возглавил Шарль Леклер («Феррари»). Его ближайшим преследователем стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а замкнул тройку Себастьян Феттель («Феррари»).
Ранее стало известно, что Квяту запретили выступить в Сочи в особом шлеме.
На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.
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