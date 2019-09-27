«КАМАЗ-мастер» выбрал четырёх гонщиков на «Дакар-2020»
Российская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» утвердила состав пилотов для участия в «Дакаре-2020». Представлять Россию в грузовом зачёте соревнования будут победитель ралли-марафона «Шёлковый путь — 2019» Антон Шибалов, многократный чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, победитель «Дакара» Андрей Каргинов и двукратный чемпион «Шёлкового пути» Дмитрий Сотников.
«Айрат Мардеев будет в роли технического эксперта. Будет продолжен проект «Путевые заметки». Мнение Айрата как пилота будет очень полезно. В прошлом году в этой роли был Антон Шибалов», — передаёт слова главы команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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