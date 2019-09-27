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Шварцман: задача — выиграть или набрать нужные для чемпионата очки

Шварцман: задача — выиграть или набрать нужные для чемпионата очки
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации этапа Формулы-3 в Сочи.

«Квалификация прошла хорошо, хотя мы с партнерами по команде и показали очень плотные результаты. Главное – мы сделали шаг вперед по сравнению с тренировкой. Утром меня не устраивал баланс машины, и команда исправила это в перерыв. В квалификации автомобиль вел себя хорошо, и я мог постоянно улучшать собственный результат.

Моей задачей на втором комплекте шин было найти удобный момент и установить хороший круг, что мы и сделали. Я чуть ошибся в предпоследней шикане, подлетел на поребрике и меня немного снесло. Я пытался проехать круг на лимите, но немного проиграл на третьем секторе, но в любом случае очень доволен результатом.

Вся команда молодцы, главное – субботняя гонка. Завтра обещают дождь, посмотрим, что получится. Моя задача – хорошо стартовать, постараться оторваться и выиграть или набрать нужные для чемпионата очки», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

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