Армстронг: нам с Дарувалой нечего терять, а вот Шварцман может потерять всё!

Гонщик команды «Према» Маркус Армстронг, занявший третье место в квалификации Формулы-3 в Сочи, поделился своими ожиданиями от гонки, в которой с первого ряда будут стартовать два претендента на титул — Роберт Шварцман и Джехан Дарувала.



«До второго поворота будет долгий разгон, и мне нечего терять. Джехану тоже почти нечего терять, а вот Роберту может потерять всё! (Смеётся). Думаю, в этом плане будет весело, но также рядом с нами будут Нико Кари и Кристиан Лундгор. Если мы справимся с двумя первыми поворотами, как надо, то дальше в любом случае будет напряжённая гонка, потому что DRS здесь должна быть очень эффективна. Думаю, со стороны на это будет весело смотреть. Думаю, что завтрашняя гонка будет одной из лучших в этом сезоне, это уж точно», — передаёт слова Армстронга корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.

Шварцман: задача — выиграть или набрать нужные для чемпионата очки