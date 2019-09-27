Ферстаппен опередил Леклера во второй тренировке Гран-при России, Квят — 12-й

На «Сочи Автодроме» завершилась вторая тренировка Гран-при России Формулы-1. Лучший результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», проехавший круг за 1.33,162. Второе время на счету Шарля Леклера («Феррари»), уступившего Ферстаппену более трёх десятых секунды. Замкнул тройку Валттери Боттас («Мерседес»), опередивший напарника Льюиса Хэмилтона, лидера сезона, показавшего четвёртое время.
Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли занял 6-е место.
В первой тренировке быстрейшим стал Леклер.
На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.
Формула-1. Гран-при России. Вторая тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.33,162
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,335
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,646
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,798
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,039
6. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,809
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,836
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,864
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,014
10. Александер Албон («Ред Булл») — +2,054
11. Ландо Норрис («Макларен») — +2,061
12. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,175
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,189
14. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,208
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,212
16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,431
17. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,473
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,842
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,623
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,676.
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