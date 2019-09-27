Ферстаппен опередил Леклера во второй тренировке Гран-при России, Квят — 12-й

На «Сочи Автодроме» завершилась вторая тренировка Гран-при России Формулы-1. Лучший результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», проехавший круг за 1.33,162. Второе время на счету Шарля Леклера («Феррари»), уступившего Ферстаппену более трёх десятых секунды. Замкнул тройку Валттери Боттас («Мерседес»), опередивший напарника Льюиса Хэмилтона, лидера сезона, показавшего четвёртое время.



Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли занял 6-е место.

В первой тренировке быстрейшим стал Леклер.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

Формула-1. Гран-при России. Вторая тренировка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.33,162

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,335

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,646

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,798

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,039

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,809

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,836

8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,864

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,014

10. Александер Албон («Ред Булл») — +2,054

11. Ландо Норрис («Макларен») — +2,061

12. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,175

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,189

14. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,208

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,212

16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,431

17. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,473

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,842

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,623

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,676.