Ферстаппен: машина ведёт себя хорошо, что приятно после проблем в Сингапуре

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который показал лучшее время во второй пятничной тренировке Гран-при России, заявил, что на «Сочи Автодроме» его автомобиль ведёт себя лучше, чем в Сингапуре, когда команда столкнулась с проблемами.

«Круг ещё не получился идеальным, но день прошёл позитивно, машина ведёт себя хорошо — особенно на „софте“. Можно было проехать ещё быстрее, но пока всё неплохо. Весь день на финальном секторе автомобиль смотрится здорово, что очень приятно, поскольку в Сингапуре у нас возникли небольшие проблемы.

Поможет ли нам дождь? Посмотрим, возможно, он действительно пойдёт, но я пока не знаю, как машина будет вести себя в таких условиях, — передаёт слова Ферстаппена корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко. — В Сингапуре у нас был довольно странный уик-энд, но здесь автомобиль ведёт себя нормально — особенно на последнем секторе. Да и на первом тоже».

