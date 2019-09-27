Албон: инцидент с Хэмилтоном — моя ошибка

Пилот команды «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал инцидент, произошедший во время второй сессии свободных заездов Гран-при России, когда в медленно ехавшего по трассе таиландца едва не врезался Льюис Хэмилтон.
«Я не пытался рисковать, просто работал по своей по программе, но это, конечно, была моя ошибка — я ехал слишком медленно», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Также Албон отметил, что машина ведёт себя неплохо, несмотря на то, что гонщику не удалось выполнить всю запланированную программу.
«Думаю, темп у нас есть, всё идёт пока довольно неплохо. Жаль, что мы потеряли некоторое время — в одном из эпизодов я выехал широко, машина получила небольшие повреждения. Автомобиль смотрится здорово, он быстр, хотя нам ещё есть над чем поработать», — добавил пилот.
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