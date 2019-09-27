МЧС предупредила работающих на Гран-при России журналистов об угрозе смерчей

Журналистам, работающим на Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме», сегодня начали приходить сообщения о неблагоприятном прогнозе погоды на пятницу, 27 сентября, и субботу, 28 сентября.



«МЧС информирует: 27-28.09 в муниципальном образовании Сочи ожидаются дожди, ливни с грозой, градом. Подъём уровней воды до неблагоприятных отметок. На участке Магри-Весёлое опасность формирования смерчей», — гласят сообщения от министерства, которые приходят на мобильные телефоны репортёров.



Участок Магри-Весёлое включает в себя фактически всю территорию Сочи, включая Адлер, где в Олимпийском парке расположен «Сочи Автодром».



Погодные сервисы в настоящий момент обещают 90-процентную вероятность дождя днём в субботу, 27 сентября, когда пройдёт квалификация Формулы-1. В день гонки вероятность дождя оценивается в 40 процентов.