«Макларен» в ближайшее время может объявить о переходе на моторы «Мерседес»

Команда Формулы-1 «Макларен» в скором времени может объявить о прекращении сотрудничества с мотористами «Рено», известный обозреватель Джо Сейвард в своей колонке на Motorsport Week. При этом в Уокинге, вероятнее всего, вернутся к партнёрству с «Мерседесом». В связке с немецкими мотористами команда в прошлом завоёвывала титулы. Ожидается, что переход к эксплуатации двигателей «Мерседеса» состоится одновременно с переходом Формулы-1 на новый регламент, то есть в 2021 году.

Напомним, «Макларен» эксплуатирует силовые установки «Рено» с 2018 года, но пока не достиг с ними желаемого прогресса. В нынешнем сезоне моторы «Рено» несколько раз приводили к сходами пилотов «Макларена».

Отмечается, что прекращение сотрудничества с «Рено» лишит французскую компанию последних клиентов и, таким образом, в Вири и Энстоуне сосредоточатся исключительно на собственных задачах.