«Макларен» в ближайшее время может объявить о переходе на моторы «Мерседес»

Команда Формулы-1 «Макларен» в скором времени может объявить о прекращении сотрудничества с мотористами «Рено», известный обозреватель Джо Сейвард в своей колонке на Motorsport Week. При этом в Уокинге, вероятнее всего, вернутся к партнёрству с «Мерседесом». В связке с немецкими мотористами команда в прошлом завоёвывала титулы. Ожидается, что переход к эксплуатации двигателей «Мерседеса» состоится одновременно с переходом Формулы-1 на новый регламент, то есть в 2021 году.
Напомним, «Макларен» эксплуатирует силовые установки «Рено» с 2018 года, но пока не достиг с ними желаемого прогресса. В нынешнем сезоне моторы «Рено» несколько раз приводили к сходами пилотов «Макларена».
Отмечается, что прекращение сотрудничества с «Рено» лишит французскую компанию последних клиентов и, таким образом, в Вири и Энстоуне сосредоточатся исключительно на собственных задачах.
- 27 сентября 2019
-
18:54
-
18:40
-
18:27
-
17:53
-
17:38
-
17:26
-
17:16
-
17:08
-
16:58
-
16:32
-
16:10
-
15:38
-
14:48
-
14:42
-
14:31
-
13:54
-
13:38
-
13:21
-
12:34
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:54
-
11:51
-
11:30
-
11:04
-
10:56
-
10:30
-
09:03
-
08:00
-
00:48
- 26 сентября 2019
-
23:59
-
22:58
-
21:46
-
21:02