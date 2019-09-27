Де Врис взял поул в квалификации Ф-2 в Сочи, Мазепин — 8-й, Маркелов — 16-й

Лидер общего зачёта Формулы-2 Ник де Врис показал быстрейшее время в квалификации российского этапа молодёжной серии на «Сочи Автодроме». Вместе с ним с первой линии будет стартовать Николас Латифи. Из российских гонщиков в топ-10 попал только Никита Мазепин, ставший восьмым.
Вернувшийся в чемпионат Артём Маркелов стал в квалификации 16-м. На одну позицию ниже него квалифицировался дебютант Формулы-2 Матевос Исаакян.
Формула-2. Сочи. Квалификация
1. Ник де Врис — 1:47.440
2. Николас Латифи +0.260
3. Каллум Айлотт +0.297
4. Лука Гьотто +0.327
5. Чжоу Гуаньюй +0.403
6. Сержио Сетте Камара +0.591
7. Луи Делетраз +0.748
8. Никита Мазепин +0.786
9. Джордан Кинг +0.880
10. Мик Шумахер +1.004
...16. Артём Маркелов +1.804
17. Матевос Исаакян +2.057.
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