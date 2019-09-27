Риккардо про аварию: ох, я не должен шутить, но я всегда шучу!

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от свободных тренировок Гран-при России, отдельно прокомментировав эпизод с аварией.

«После аварии я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что антикрыло сломано. Я сказал парням по радио: „Сделаете мне крыло попрочнее!“ Ох, я не должен шутить, но я всегда шучу! Да, первая тренировка уже завершалась, но мы атаковали до самого конца, пытаясь выжать чуть больше. И вот произошла эта авария.



В принципе этот инцидент не повлиял на вторую тренировку — мы только выехали на несколько минут позже. Утренняя проблема не является оправданием для нашего выступления днём. Шины „хард“ здесь довольно медленные, после них нелегко переходить на „софт“ и резко прибавлять. Ну, не страшно. Пятницы не слишком меня волнуют. Придётся поработать побольше, а не раньше ехать в отель!



Завтра хочется стать лучшим из остальных. Надо пробиться в третий сегмент. Там же будут штрафы у некоторых пилотов, например, у Макса? Можно будет отыграть ещё 2-3 места», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.