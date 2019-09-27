Квят: вероятно, проблема была с топливной системой

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе первой тренировочной сессии Гран-при России. По словам спортсмена, у болида возникли проблемы с топливной системой.
«Начало дня было неидеальным. Вероятно, проблема была с топливной системой. Так что пришлось навёрстывать во второй тренировке, тестируя то, что не смогли попробовать в первом сегменте, и подстраивая машину под мои предпочтения. Вторая практика прошла неплохо, мы выполнили наш план и теперь лучше готовы к субботе. Без такой второй тренировки пришлось бы сложнее. Надеюсь, у нас достаточно данных для подготовки. Несмотря на штраф, мы сделаем всё, что в наших силах, и будем надеяться на хорошее воскресенье. Будем бороться до конца», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
Также россиянин прокомментировал проблемы с внеплановой активацией системы, не позволяющей двигателю заглохнуть. Такое происходило пару раз во второй сессии: «Это не большая проблема, мы изучим её с инженерами. По пятницам такое иногда случается, я не обеспокоен», — завершил Квят.
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