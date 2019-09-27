Квят назвал абсурдом ограничение на число дизайнов шлема за сезон Формулы-1

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о запрете ФИА использовать ему специальный дизайн шлема на Гран-при России.

«Правила гласят, что за сезон можно использовать лишь один шлем с особенным дизайном. Я этого не знал. Такие правила — это абсурд! А дизайн шлема хороший, я хотел связать его с российским флагом. Я всё равно поставил шлем с этим дизайном в боксах. Посмотрим, может, я ещё использую его завтра — не знаю, какие будут последствия. Но честно говоря, я больше концентрируюсь на других вопросах, чем на шлеме», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

На заднем плане — «запрещённый» шлем Квята Фото: Getty Images/Peter Fox

Напомним, что в ходе первой свободной практике на Гран-при России на болиде Квята возникли проблемы с топливной системой.