Хэмилтон: «Мерседес» отстаёт от «Феррари» на прямых на 0,8 секунды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался недоволен свободными практиками Гран-при России. По словам британца, машина уступает болидам «Феррари» на прямых 0,8 секунды.

«Это был день открытий. Он начался неплохо, но потом мы не смогли прибавить так, как и другие. Мы не прибавили по сравнению с другими, сделавшими большой прогресс. По нашим оценкам мы проигрывали на прямых „Феррари“ около 0,8 секунды.

Как бы то ни было, мы прибавляли. Будем выяснять, насколько мы можем прибавить, но это не так легко. Сможем ли мы соперничать с «Ред Булл» и «Феррари»? Это вопрос на миллион долларов. Обычно, верю в свою команду. Не думаю, что выжали из машины максимум", — приводит слова британcкого спортсмена Crash.



