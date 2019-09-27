Гасли: это была хорошая пятница, но из-за штрафа наш приоритет — темп в гонке

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли, показавший в пятничных тренировках Гран-при России шестое время, заявил, что доволен достигнутым прогрессом и отметил, что на фоне штрафа за замену двигателя внутреннего сгорания, команде необходимо сосредоточиться на длинных отрезках.
«Это была по-настоящему хорошая пятница. Я очень доволен тем прогрессом, которого мы добились между первой и второй тренировками — это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Закончить день с шестым временем это всегда приятно, но, учитывая штраф на стартовой решётке, нам в первую очередь необходимо убедиться, что у нас высокий темп на длинных отрезках — именно это должно быть нашим приоритетом, а не квалификация.
В общем, вечером предстоит проанализировать много данных, но это в любом случае был хороший день», — цитирует пилота пресс-служба «Торо Россо».
Лучшее время в свободных заездах показал Макс Ферстаппен, Пьер Гасли уступил голландцу 1,8 секунды. Квят занял в тренировках 12-е место.
- 27 сентября 2019
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