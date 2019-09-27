Эддоллс: приоритет для Квята — длинные отрезки, и пока мы смотримся неплохо

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддоллс, комментируя итоги свободных заездов Гран-при России Формулы-1, отметил, что из-за штрафа на стартовой решётке главный приоритет Даниила Квята — длинные отрезки, поскольку россиянин в любом случае будет стартовать одним из последних. Кроме того, Эддоллс сообщил, что из-за технических проблем на машине россиянина в первой тренировке тестированием новинок занимался Гасли.

«Думаю, будет честным сказать, что мы довольны концовкой второй тренировки, хотя она и получилась для нас непростой. На обе машины мы установили свежие силовые установки, что означает штраф в пять позиций для Пьера Гасли и старт с последних рядов — для Даниила Квята. К сожалению, Даниилу помешала проблема с топливной системой, которая возникла уже после первого круга первой тренировки. Зато мы проехали много кругов с Пьером Гасли, — передаёт слова специалиста пресс-служба „Торо Россо“.

«Мы изначально планировали провести в этих тренировках ряд тестов механических и аэродинамических компонентов, так что из-за проблем с машиной Квята вся эта работа легла на плечи Гасли. Таким образом, нашей главной задачей в ходе сессии был сбор данных, которые теперь необходимо изучить, чтобы понять, как и какие компоненты сработали.

Думаю, изменения, которые мы внесли, помогут нам стать более конкурентоспособными. Кроме того, нашей машине, похоже, подходят более низкие температуры трассы, и сегодня это помогло. Время на одном быстром круге выглядит вполне достойно, что очень важно для Гасли: даже несмотря на штраф, ему необходимо показать максимально высокий результат. Даниил находится в иной ситуации: с ним мы сосредоточены на длинных отрезках, и они тоже выглядят неплохо. Думаю, нам удалось подобрать хороший баланс, и мы можем быть рады тому, как завершился этот день», — сказал Эддоллс.

Быстрейшим в свободных заездах в преддверии Гран-при России стал Макс Ферстаппен. Пьер Гасли занял шестое место, став лучшим представителем команд-середняков, а Даниил Квят завершил день на 12-й позиции.