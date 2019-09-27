Танабе: у Квята возникли проблемы, но не с самим двигателем

Технический директор программы «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе, комментируя итоги свободных заездов в преддверии Гран-при России, заявил, что двигатель Даниила Квята в порядке, а поломка, произошедшая в утренней сессии, не связана с новой силовой установкой.
«Все четыре наши машины в этот уик-энд получили новые силовые установки четвёртой спецификации. Согласно нашему плану, они будут использоваться до конца сезона. Кроме того, Квят получил ряд других компонентов, из-за чего будет вынужден стартовать с последних рядов, хотя три других гонщика получили только по пять позиций штрафа.
Кроме того, у Квята в первой тренировке возникли проблемы, стоившие нам времени на трассе, так что это был не самый простой день. Тем не менее с самим двигателем проблем не возникало. Так или иначе, это лишь пятница, но шестое время Пьера Гасли впечатляет» — сказал Танабе.
Быстрейшим в свободных заездах в преддверии Гран-при России стал Макс Ферстаппен. Пьер Гасли занял шестое место, став лучшим представителем команд-середняков, а Даниил Квят завершил день на 12-й позиции.
- 27 сентября 2019
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