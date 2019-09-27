Кубица: один из худших дней за рулём. Сцепления просто не было
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что свободные практики Гран-при России стали для него едва ли не худшим днём в болиде за долгое время. По словам поляка, баланс оставлял желать лучшего, а сцепления попросту не было.
«Вероятно, это один из худших дней за рулём. Это касается баланса и сцепления. Последнего просто не было. На подобных трассах важна скорость. Повороты короткие, и при входе в них нужна стабильность и уверенность. Но у нас всё было очень странно, болид скользил. У нас не было ни одного круга, в ходе которого сцепление было бы приличным. Мы проверим все данные и будем ждать завтрашнего дня», — приводит слова польского спортсмена Motorsport Week.
По итогам дня Кубица показал худшее время.
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