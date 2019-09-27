Кубица: один из худших дней за рулём. Сцепления просто не было

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что свободные практики Гран-при России стали для него едва ли не худшим днём в болиде за долгое время. По словам поляка, баланс оставлял желать лучшего, а сцепления попросту не было.

«Вероятно, это один из худших дней за рулём. Это касается баланса и сцепления. Последнего просто не было. На подобных трассах важна скорость. Повороты короткие, и при входе в них нужна стабильность и уверенность. Но у нас всё было очень странно, болид скользил. У нас не было ни одного круга, в ходе которого сцепление было бы приличным. Мы проверим все данные и будем ждать завтрашнего дня», — приводит слова польского спортсмена Motorsport Week.

По итогам дня Кубица показал худшее время.