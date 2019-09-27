Леклер: гоночный темп «Феррари» сильнейший с момента старта сезона
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при России, подчеркнув, что у «Скудерии» не было причин сомневаться в собственной конкурентоспособности на трассе в Сочи.
«Говоря откровенно, наша конкурентоспособность в Сингапуре стала для нас большим сюрпризом. Здесь же мы не видели причин, по которым не могли бы быть столь же конкурентоспособными. У нас, вероятно, сильнейший гоночный темп с самого старта сезона. Это позитивно. „Ред Булл“ здесь очень быстры, так что нас ждёт трудная и плотная борьба с ними», — приводит слова монегаска Planet F1.
Напомним, что на последних трёх этапах чемпионата мира победы праздновали неизменно пилоты «Феррари». Две из них завоевал Леклер.
- 27 сентября 2019
-
21:58
-
21:19
-
20:30
-
20:30
-
20:20
-
20:02
-
19:49
-
19:19
-
19:00
-
18:40
-
18:27
-
17:53
-
17:38
-
17:26
-
17:16
-
17:08
-
16:58
-
16:32
-
16:10
-
15:38
-
14:48
-
14:42
-
14:31
-
13:54
-
13:38
-
13:21
-
12:34
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:54
-
11:51
-
11:30
-
11:04
-
10:56
Партнерский контент