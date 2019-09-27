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Леклер: гоночный темп «Феррари» сильнейший с момента старта сезона

Леклер: гоночный темп «Феррари» сильнейший с момента старта сезона
Авто / Гран-при России 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при России, подчеркнув, что у «Скудерии» не было причин сомневаться в собственной конкурентоспособности на трассе в Сочи.

«Говоря откровенно, наша конкурентоспособность в Сингапуре стала для нас большим сюрпризом. Здесь же мы не видели причин, по которым не могли бы быть столь же конкурентоспособными. У нас, вероятно, сильнейший гоночный темп с самого старта сезона. Это позитивно. „Ред Булл“ здесь очень быстры, так что нас ждёт трудная и плотная борьба с ними», — приводит слова монегаска Planet F1.

Напомним, что на последних трёх этапах чемпионата мира победы праздновали неизменно пилоты «Феррари». Две из них завоевал Леклер.

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