Феттель рассчитывает, что «Феррари» прибавит в квалификации

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при России
«Неидеальный день, так как в ходе дневной сессии я испытывал проблемы с балансом и, как следствие, не поймал свой ритм. Думаю, завтра мы будем лучше, потому как сегодня пробовали разные вещи, а теперь должны решить, с чем продолжим работу, а от чего откажемся.
Полагаю, нам необходимо больше поработать с болидом, а там посмотрим, будем ли мы конкурентоспособными. Лучшее представление о нашей форме получим завтра. Что касается погоды, не знаю, какой она будет, но, чем ближе мы будем к первому ряду, тем лучше. У нас есть комплекты резины на все случаи.
Если подводить итог дня, полагаю, мы можем прибавить, особенно это касается баланса. Надеюсь, завтра всё сложится", — приводит слова немца пресс-служба «Феррари».
- 27 сентября 2019
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