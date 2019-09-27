«Феррари» не планирует дальнейших обновлений и работает над болидом на 2020 год

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что после успешных свободных практик на Гран-при России, которые подтвердили эффективность аэродинамических обновлений, привезённых в Сингапур, в «Скудерии» больше не будут готовить больших новинок в нынешнем сезоне. По словам функционера, после этапа в Сочи команда сосредоточится на разработке болида на 2020 год.
«Мы были конкурентоспособными и именно это было важно для нас. В Сингапуре, с новым аэродинамическим пакетом, мы показали фантастический квалификационный темп. Нам важно было подтвердить эффективность новинок в Сочи, чтобы видеть, что они работают на разных типах трасс. Сегодня мы были быстры и конкурентоспособными с полными баками, так что, в целом, я счастлив.
Могу сказать, что по возвращение на базу, наше основное внимание будет уделено машине следующего года. Если в нынешнем сезоне и будут какие-то новинки, они не будут такими большими, как в Сингапуре", — приводит слова функционера Autosport.
- 27 сентября 2019
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