Сайнс: пробовали разные настройки, но они не работали
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при России, дав понять, что остался ими недоволен.
«Сложная пятница, это касается как утренней, так и дневной сессии. Мы пробовали разные настройки, но онни не работали. Кроме того, трафик разрушил наши лучшие попытки. Мы не там, где бы хотели быть, и впереди нас ждёт много работы. Как бы то ни было, мы готовы к вызовам, даже если уик-энд кажется сложным. Погодные условия завтра будут разными, высока вероятность дождя, посмотрим, что нам удастся сделать», — приводит слова испанца пресс-служба его команды.
В ходе первой свободной практики Карлосу Сайнсу удалось показать одиннадцатый результат. Во второй тренировке испанец стал семнадцатым.
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