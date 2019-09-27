Сайнс: пробовали разные настройки, но они не работали

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при России, дав понять, что остался ими недоволен.

«Сложная пятница, это касается как утренней, так и дневной сессии. Мы пробовали разные настройки, но онни не работали. Кроме того, трафик разрушил наши лучшие попытки. Мы не там, где бы хотели быть, и впереди нас ждёт много работы. Как бы то ни было, мы готовы к вызовам, даже если уик-энд кажется сложным. Погодные условия завтра будут разными, высока вероятность дождя, посмотрим, что нам удастся сделать», — приводит слова испанца пресс-служба его команды.

В ходе первой свободной практики Карлосу Сайнсу удалось показать одиннадцатый результат. Во второй тренировке испанец стал семнадцатым.