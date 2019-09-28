В 2014 году «Лотус» верил, что Грожан поборется за чемпионство

Пилот «Хааса» Ромен Грожан провёл параллели между нынешней ситуацией в американской команде, и той, которая случилась с ним в 2014 году в «Лотусе».

«Пример с „Лотусом“ очень хороший. В январе 2014 года мне сказали, что машина достаточно хороша, чтобы бороться за титул. Я поверил в это и был счастлив. Но, очевидно, всё было не так. То, что мы видим в аэродинамической трубе и то, что видим на трассе — сильно отличается. После провала? в „Лотусе“ проделали очень хорошую работу? и в 2015 году результаты были намного лучше.

У вас всегда есть теория, основанная на данных из аэродинамической трубы, но в реальной жизни всё немного иначе. Конечно, мы пытаемся сейчас понять ситуацию в «Хаасе» и работать для лучшего будущего", — приводит слова француза Motorsport.

По итогам сезона-2014 «Лотус» занял лишь восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 10 очков, в 2015 году команда набрала на 68 очков больше.