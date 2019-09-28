Вильнёв: в Сочи собрано всё, что я не люблю в трассах, но выглядит она прекрасно

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв, ныне выступающий в качестве автоспортивного эксперта, поделился мнением о «Сочи Автодроме». Канадец заметил, что российская трасса очень похожа на автодром в Абу-Даби, а также признался, что вряд ли получил бы удовольствие от пилотажа на ней.
«„Сочи Автодром“ очень похож на трассу в Абу-Даби, они обе типичные проекты Тильке. Не воспринимайте в штыки, но здесь собрано всё, что я не люблю в гоночных трассах. Здесь 90-градусные повороты, отрицательный уклон, везде асфальт, границ трассы нет — это абсолютная противоположность той же „Сузуке“ или трассе в Спа, — передаёт слова Вильнёва корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.
— Но это очень современная трасса, и она прекрасно выглядит. Не думаю, что лично мне понравилось бы здесь гоняться, но здесь всё индивидуально. Например, Боттасу нравится здесь — он всегда быстр на „Сочи Автодроме“. В общем, те, кому нравится трасса в Абу-Даби, полюбят и „Сочи Автодром“ и наоборот — те, кому не нравится Абу-Даби, возненавидят и эту трассу».
«Сочи Автодром» — единственная трасса, принимавшая Гран-при России Формулы-1, первый из которых состоялся в 2014 году.
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