29 сентября Корреа ждёт 10-часовая операция, он отказался от ампутации

20-летний американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, получивший тяжёлые травмы в аварии в гонке Формулы-2 в Спа 31 августа, недавно был переведён в одну из лондонских клиник, специализирующихся на ортопедических операциях. На данный момент внимание медиков переключилось на травмированные конечности, так как состояние лёгких пилота значительно улучшилось. Корреа находится в полном сознании, врачи отмечают невероятную силу воли спортсмена. Главная задача медиков на этой неделе — подготовить Хуана Мануэля к операции, которая продлится более 10 часов.
Хирургическое вмешательство станет решающим для будущего Корреа. Врачи впервые получат полный доступ к травмированной правой ноге и смогут оценить состояние голеностопа, лодыжки и стопы. Они попытаются спасти то, что можно спасти, и приведут конечность в максимально лучшее состояние. При этом в клинике в отношении Корреа излучают сдержанный оптимизм.
Как бы то ни было, операция Корреа принадлежит к разряду очень сложных. Врачи предлагали ему возможность реконструктивной ампутации, но он от неё отказался, осознавая все риски, сказано в заявлении пресс-службы Хуана Мануэля Корреа.
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