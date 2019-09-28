Экс-глава Формулы-1 Экклстоун: обидно, что у Путина нет времени покорить Европу

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун, являющийся почётным гостем Гран-при России на «Сочи Автодроме», вновь высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина.



«Мне хотелось бы, чтобы Путин не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе… Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо.



Запад завидует тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался», — заявил Экклстоун в интервью ТАСС.