«Торо Россо» переименуют в «Альфа Таури»

В 2020 году итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» будет переименована, сообщает RaceFans. По данным издания, коллектив из Фаэнцы получит название «Альфа Таури» — это модный бренд, принадлежащий «Ред Булл».



Владельцы коммерческих прав на Формулу-1 из Liberty Media уже дали добро на переименование. Теперь его должна одобрить и комиссия Формулы-1. У команд, входящих в комиссию, будет время до четверга, 3 октября.



Нынешнее название — «Торо Россо» («Ред Булл» по-итальянски) — команда получила с начала 2006 года, когда производитель энергетических напитков приобрёл «Минарди».



Ожидается, что в 2020 году выступления за итальянский коллектив продолжит Даниил Квят. Соответственно, теперь он будет представлять «Альфа Таури».