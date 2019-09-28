«Макларен» подтвердил переход на двигатели «Мерседеса» с 2021 года

Команда Формулы-1 «Макларен» откажется от дальнейшего сотрудничества с «Рено» после завершения действующего контракта. Его срок истекает в 2020 году. А уже с 2021 года британская конюшня будет использовать силовые установки «Мерседеса». Таким образом, команда перейдёт на новые моторы одновременно со вступлением в силу нового регламента. Партнёрство с немецкими мотористами будет рассчитано как минимум до 2024 года, сообщает официальная страница «Макларена» в «Твиттере».
«Макларен» эксплуатирует силовые установки «Рено» с 2018 года, но так и не достиг с ними желаемого прогресса. В нынешнем сезоне моторы «Рено» несколько раз приводили к сходами пилотов «Макларена».
Что касается «Мерседеса», то в прошлом команда уже сотрудничала с компанией и завоёвывала вместе с ней чемпионские титулы.
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