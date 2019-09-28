Шварцман: здорово быть чемпионом Формулы-3! Не хотел сделать что-то глупое

Российский гонщик «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал завоевание титула в Формуле-3 и рассказал, как сложилась первая гонка в Сочи, где он финишировал вторым.



«Здорово быть чемпионом Формулы-3, у меня нет слов. Я очень упорно работал, спасибо команде и всем болельщикам, которые меня поддерживали. Горжусь болельщиками! В первый раз ощутил такое — когда вся трибуна поддерживает тебя, это здорово.



Старт был непростым, я проиграл позицию Маркусу. На самом деле мой старт не был плохим, но у Маркуса получился немного получше. Моей целью было проехать спокойно, не делать ничего глупого. Не было смысла убивать шины или делать ещё что-то сумасшедшее. Начался дождик на третьем секторе, выехал сейфти-кар. На самом деле инженер предлагал мне заехать в боксы, но я видел, что это неправильное решение! Я следил, что делал Маркус передо мной, он тоже сомневался! К счастью, мы правильно решили не менять шины.



Потом у меня была ошибка в последнем повороте, снесло машину, благодаря чему Нико опередил меня. Кари был очень быстр, начал догонять Маркуса, а мой темп был не так силён. Потом начало подсыхать, а Маркус допустил ошибку и я стал вторым. Постепенно я вернул первое место и лидировал до последнего круга. Пытался создать серьёзный отрыв, но достаточного темпа для этого не было.



Видел, что Маркус очень быстр, и не хотел глупо рисковать. Была хорошая и честная борьба бок о бок, хороший обгон с его стороны. Надеялся остаться позади него и, возможно, атаковать на второй прямой, но не вышло. Как бы то ни было, теперь, после завоевания титула, я могу почувствовать себя расслабленно», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Шварцман стал чемпионом Формулы-3, Армстронг выиграл первую гонку в Сочи