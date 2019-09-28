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Ротенберг: Шварцман готов перейти в Формулу-2 и справиться с новым вызовом

Ротенберг: Шварцман готов перейти в Формулу-2 и справиться с новым вызовом
Авто / Гран-при России 0

Основатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг прокомментировал завоевание Робертом Шварцманом чемпионского титула в сезоне-2019 Формулы-3.

«Гордимся победой Роберта в Формуле-3. Очень приятно, что участник программы SMP Racing добился таких выдающихся успехов. Особенно ценно, что одержал он ее на российской трассе перед «домашними» трибунами «Сочи Автодрома». Роберт с самого начала сезона дал понять, что главная цель – чемпионский титул. С первого этапа он лидировал и регулярно поднимался на подиум, одержав три победы. Считаем, что Шварцман готов перейти на следующую ступень карьеры – в Формулу-2, и уверены, что наш пилот справится с новым вызовом и будет достойно представлять Россию и в дальнейшем», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «СМП Рейсинг».

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