Абитебуль: «Макларен» с «Рено» поднялся на 4-е место, это успешное партнёрство

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился мыслями о прекращении сотрудничества с «Маклареном». По словам функционера, невзирая ни на что, результаты британского коллектива говорят о том, что партнёрство было успешным.
«С момента начала нашего сотрудничества „Макларен“ поднялся с девятого на четвёртое место в Кубке конструкторов. Так что мы можем рассматривать наше партнёрство как очень успешное. Но если заглядывать за пределы нашего контракта, очевидно, что у нас с „Маклареном“ разные амбиции на будущее.
Каждый аспект решения тщательно оценивался на протяжении последних нескольких недель. 2021 год станет критическим для всех команд и важно будет понять свои сильные стороны. Решение полностью соответствует курсу «Рено» по возвращению в лидеры", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».
- 28 сентября 2019
-
13:08
-
13:01
-
12:55
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:32
-
12:22
-
11:40
-
11:06
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:04
-
09:47
-
09:00
-
08:00
-
01:01
- 27 сентября 2019
-
23:56
-
22:58
-
21:58
-
21:19
-
20:30
-
20:30
-
20:20
-
20:02
-
19:49
-
19:19
-
19:00
-
18:40
-
18:27
-
17:53
-
17:38
-
17:26
-
17:16