Абитебуль: «Макларен» с «Рено» поднялся на 4-е место, это успешное партнёрство

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился мыслями о прекращении сотрудничества с «Маклареном». По словам функционера, невзирая ни на что, результаты британского коллектива говорят о том, что партнёрство было успешным.

«С момента начала нашего сотрудничества „Макларен“ поднялся с девятого на четвёртое место в Кубке конструкторов. Так что мы можем рассматривать наше партнёрство как очень успешное. Но если заглядывать за пределы нашего контракта, очевидно, что у нас с „Маклареном“ разные амбиции на будущее.

Каждый аспект решения тщательно оценивался на протяжении последних нескольких недель. 2021 год станет критическим для всех команд и важно будет понять свои сильные стороны. Решение полностью соответствует курсу «Рено» по возвращению в лидеры", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».