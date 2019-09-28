У Квята во второй раз за три тренировки Гран-при России сломалась машина
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят вновь столкнулся с техническими проблемами во время Гран-при России. Во время третьей, заключительной практики российского этапа на «Сочи Автодроме» Квят остановился на первом секторе трассы, пожаловавшись по радио инженерам на проблемы с двигателем. Это был лишь четвёртый круг россиянина во время сессии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки Гран-при России Формулы-1.
Ранее у Квята возникли проблемы в пятницу, 27 сентября, в начале первой части свободных заездов. Тогда Даниилу тоже пришлось остановить автомобиль на трассе. Позднее российский гонщик рассказал журналистам, что, скорее всего, возникли проблемы с топливной системой.
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