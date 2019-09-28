На болиде Квята заменят мотор после проблемы на тренировке ГП России

Представители «Хонды» подтвердили, что проблемы российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята на третьей тренировке Гран-при России Формулы-1 были вызваны его силовым блоком. Теперь механики заменят двигатель. Неизвестно, успеет ли команда подготовить автомобиль к квалификации в 15:00 по московскому времени. Даниил в любом случае будет стартовать с конца стартовой решётке из-за превышения лимита на элементы силовой установки.



«Мы можем подтвердить, что Даниил остановился на трассе из-за проблемы с силовым блоком. Мы установим на его машину новый двигатель четвёртой спецификации, чтобы быть наилучшим образом готовыми к завтрашней гонке», — гласит сообщение пресс-службы «Хонды» в официальном твиттер-аккаунте.