Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

На болиде Квята заменят мотор после проблемы на тренировке ГП России

На болиде Квята заменят мотор после проблемы на тренировке ГП России
Авто / Гран-при России 0

Представители «Хонды» подтвердили, что проблемы российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята на третьей тренировке Гран-при России Формулы-1 были вызваны его силовым блоком. Теперь механики заменят двигатель. Неизвестно, успеет ли команда подготовить автомобиль к квалификации в 15:00 по московскому времени. Даниил в любом случае будет стартовать с конца стартовой решётке из-за превышения лимита на элементы силовой установки.

«Мы можем подтвердить, что Даниил остановился на трассе из-за проблемы с силовым блоком. Мы установим на его машину новый двигатель четвёртой спецификации, чтобы быть наилучшим образом готовыми к завтрашней гонке», — гласит сообщение пресс-службы «Хонды» в официальном твиттер-аккаунте.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент