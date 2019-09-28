Леклер — лучший в третьей тренировке ГП России, у Квята снова проблемы с мотором

На автодроме в Сочи завершилась третья тренировка Гран-при России Формулы-1. По её итогам лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место досталось его напарнику Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят вновь испытывал проблемы с силовой установкой и показал только восемнадцатое время. Ему не удалось провести полноценную тренировку. Его напарник Пьер Гасли показал одиннадцатое время.
Формула-1. Гран-при России. Третья тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.32,733
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,316
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,396
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,621
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,494
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,575
7. Александер Албон («Ред Булл») — +1,638
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,688
9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,794
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,813
11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,831
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,853
13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,874
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,033
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,127
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,165
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,981
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3.278
19. Даниил Квят («Торо Россо») — +3,348
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,209.
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