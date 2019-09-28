Марко прогнозирует скорый конфликт между Феттелем и Леклером

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что хрупкий мир между пилотами «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером в конечном счёте будет разрушен.
«Ситуация с пилотами в „Феррари“ будет интересной. У них есть парень, который чертовски быстр и при этом не готов дожидаться очереди. На данный момент Себастьян и Шарль вежливы друг с другом, но в конце концов этот мир рухнет. Возможно, в следующем году. Мы также хотим быть в борьбе за титул, и тогда всё будет по-настоящему захватывающе.
Что касается Феттеля, то в Сингапуре он победил не только благодаря пит-стопу. Он показал великолепный круг, выступая под давлением. Он почувствовал запах победы и воспользовался шансом, доказав, что он всё ещё настоящий чемпион", — приводит слова Марко GrandPX.news.
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