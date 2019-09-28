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Квят не примет участия в квалификации Гран-при России

Квят не примет участия в квалификации Гран-при России
Авто / Гран-при России 0

В эти минуты на автодроме в Сочи проходит квалификация Гран-при России. В ней не примет участия пилот «Торо Россо» Даниил Квят. На официальной странице команды в «Твиттере» говорится, что нет причин в спешке со сменой силовой установки на болиде россиянина, так как он в любом случае не примет участия в квалификационной сессии.

Напомним, в ходе третьей тренировки Даниил Квят столкнулся с проблемами в работе машины. Мотористы из «Хонды» подтвердили, что трудности были связаны с двигателем. Ожидается, что Даниил перед гонкой получит силовую установку последней спецификации. Отметим, что за три тренировки у Квята дважды ломалась машина, большую часть тренировок он фактически пропустил.

После летнего перерыва это не первые проблемы с силовой установкой на машине Квята. На этапе в Италии он вынужден был сойти.

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