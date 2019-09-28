На Гран-при России Формулы-1 продано 37 тысяч билетов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о текущих показателях продаж на Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме». Гонка российского этапа Формулы-1 пройдёт в воскресенье, 29 сентября.



«Продано 37 тысяч билетов, выручка на 15 процентов больше, чем в прошлом году, в том числе за счёт повышенного спроса на места в вип-ложах. Так что всё идёт нормально. Надеюсь, что Гран-при России пройдёт так же успешно, как в предыдущие годы», — передаёт слова Козака корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.