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На Гран-при России Формулы-1 продано 37 тысяч билетов

На Гран-при России Формулы-1 продано 37 тысяч билетов
Авто / Гран-при России 0

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о текущих показателях продаж на Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме». Гонка российского этапа Формулы-1 пройдёт в воскресенье, 29 сентября.

«Продано 37 тысяч билетов, выручка на 15 процентов больше, чем в прошлом году, в том числе за счёт повышенного спроса на места в вип-ложах. Так что всё идёт нормально. Надеюсь, что Гран-при России пройдёт так же успешно, как в предыдущие годы», — передаёт слова Козака корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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