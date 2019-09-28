К Козаку не поступали предложения о переносе Гран-при России в Санкт-Петербург

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг информацию, что уже принято принципиальное решение, что с 2021 года Гран-при России Формулы-1 будет проходить не на «Сочи Автодроме», а не новой трассе под Санкт-Петербургом.



«Нет такого решения. Я поговорил с владельцами Формулы-1. И мы, и они будем выполнять обязательства по контракту, который действует до 2025 года, о проведении этапа Формулы-1 в Сочи. Никаких других решений не существует. Знаю, что есть такое желание, но не с какими предложениями ни на меня, ни на кого другого не выходили. И даже если выйдут, то все равно это приведёт к изменению условий контракта. Контракт заключён до 2025 года. Согласно ему, место проведения этапа — Сочи.



Будет ли продлён контракт? Боюсь загадывать на такой длинный период. С большей степенью уверенности можно говорить, что контракт до 2025 года будет выполняться. Продление или непродление — об этом говорить преждевременно. Будем решать в зависимости от наших возможностей и от желания коллег. Конкуренция за право принимать Гран-при очень большая — например, добавляется Вьетнам. Формула-1 — важное спортивное соревнование, которое одновременно продвигает автомобильные технологии», — передаёт слова Козака корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.