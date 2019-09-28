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Хэмилтон: у «Феррари» работает режим реактивных самолётов

Хэмилтон: у «Феррари» работает режим реактивных самолётов
Авто / Гран-при России 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при России. По словам британца, конкурировать с «Феррари» практически невозможно, темп болидов «Скудерии» Хэмилтон сравнил со скоростью реактивного самолёта.

«Это была тяжёлая квалификационная сессия, у ребят из „Феррари“ просто сумасшедшая скорость на прямых. Они на другом уровне, у них работает режим реактивных самолетов. Я отдал всё, что у меня было, и рад, что удалось собрать круг. Не ожидал, что окажусь на первом ряду, так что действительно доволен. У „Феррари“ есть преимущество в мощи, так что нам необходимо пробовать что-то ещё. Думаю, команда сделала хорошую работу и поставила нас в неплохое положение», — приводит слова Хэмилтона BBC.

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