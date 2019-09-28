Леклер: не знаю, является ли первая стартовая позиция лучшей в Сочи

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, в которой он завоевал поул. По словам Леклера, он не уверен, что первая стартовая позиция является лучшей для гонки в Сочи.



«Машина чувствовала себя потрясающе. Мне определённо приятно снова завоевать поул, но я не знаю, стоит ли эту трассу назвать лучшей для старта с поула, поскольку прямая после старта очень длинная. Старт будет очень важным, здесь особенно из-за продолжительности прямой.



Четыре поула подряд — это особенные чувства. Но сейчас я не очень хочу думать о статистике. Я просто хочу сосредоточиться на работе, завтра мне предстоит долгий путь», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.



Для Леклера этот поул стал четвёртым подряд и шестым в нынешнем сезоне.