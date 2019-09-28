Красоты Сочи, авиашоу и эвакуация болида Квята. Лучшие фото с квалификации Ф-1

28 сентября на автодроме в Сочи завершилась квалификация Гран-при России Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Это уже четвёртый кряду поул монегаска. После летнего перерыва победы в квалификациях достаются лишь ему. Второе место у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» — Себастьян Феттель.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не принимал участия в сессии, ожидается, что на его болид будет установлен новый двигатель. Напарник россиянина Пьер Гасли стал одиннадцатым.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сочи.