Квят: я стартую последним, из Москвы! Будем атаковать

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от воскресной гонки Гран-при России, в которой он будет стартовать последним.



«Это Формула-1, я очень хорошо её знаю: такое, как в последней паре гонок, бывает. До последних трёх гонок технических проблем почти не было, но иногда проблемы находят тебя. Наша команда и «Хонда» упорно работают. Конечно, неприятно, но надо это исправить, чтобы такое больше не встречалось в будущем.



Если дождь пойдёт, попробуем максимально воспользоваться такими условиями. Если нет, все равно отработаем по максимуму. Нужно продолжать бороться, шансы есть всегда. Да, у меня было очень мало кругов на этой трассе, но я сделаю всё возможное, чтобы попытаться прорваться вперёд. У нас и прежде бывали трудные выходные, с ужасными пятницей и субботой, но воскресенье получалось фантастическим. Попытаемся так сделать и завтра. Я стартую последним, из Москвы! Но мы все равно будем атаковать», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.